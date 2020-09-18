  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı
Aktüel

Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:50:28 -
Rönesans Sağlık Yatırım'a uzun vadeli EBRD finansmanı

İSTANBUL (AA) - Rönesans Holding grup şirketi Rönesans Sağlık Yatırım'a Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), sağlık sektörünü güçlendirmek için, toplam 40 milyon avro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Rönesans Holding açıklamasına göre, Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığıyla hayata geçirdiği ve toplam 1,6 milyar avro yatırım bedeline sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kamu Özel İş birliği (KÖİ) modeliyle 1 milyon metrekarenin üzerindeki alana inşa edildi. Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası unvanına sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şu anda 2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet veriyor.

Türkiye'nin en büyük hastaneleri arasında bulunan hastane ayrıca 2020 yılında, uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record) tarafından düzenlenen "Küresel En İyi Projeler" yarışmasının "Sağlık Hizmetleri" kategorisinde Merit Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de sağlık sektöründe medikal inşaat ve sağlık işletmeleri hizmetleriyle öne çıkan Rönesans Sağlık Yatırım'a, Kovid-19 pandemisi sürecinde sağlık sektörünün dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla, Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından 40 milyon avro uzun vadeli kredi sağlanacak.

Avrupa İmar Kalkınma Bankası (EBRD) ile iş birliğinin bir parçası olarak Rönesans Sağlık Yatırım, önümüzdeki dönemde kadınlar için teknik pozisyonlarda istihdam fırsatlarını artırmayı da hedefliyor. Ayrıca, kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin iyileştirilmesi için hastane tesislerinde toplumsal cinsiyet yönünden incelemelerin yapılması ve buna bağlı olarak yeni uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı