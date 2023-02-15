Rönesans Rezidans felaketi göz göre göre gelmiş! Bina sakini: Yöneticiye söylediğimde bana güldü

Kahramanmaraş depreminde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın eski sakini, korkunç gerçeği anlattı. 'Cennetten bir kare' diye tanıtılan sitede 8 yıl oturan eski Hatay Belediyespor Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, havuzdan binaya kadar çatlaklar oluştuğunu söyledi. Yiğitbaşı, “Garajın girişinde de engebeler oldu. Temelin kaydığını düşündüm. Konuyu anlattığım yönetici bana güldü” dedi. Yiğitbaşı, 1000 kişinin yaşadığı site için “Burası aslında makyajlı bir mezarmış” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Hatay'ın ilçesi Antakya'daki Rönesans Rezidans'ta 2013 yılından 2021 yılına kadar oturan ev sahibi eski Hatay Belediyespor Başkanı Zekiye Barutçu Yiğitbaşı, AKŞAM'a önemli açıklamalarda bulundu. Önceleri garajın girişindeki engebelerin meydana gelmesiyle birlikte binayla ilgili şüphelerinin arttığını belirten Yiğitbaşı, yüzme havuzu ile binaya kadar uzanan koridordaki çatlaklarla binanın temelinin kaymaya başladığını düşündüğünü ifade etti.

"Burası makyajlı bir mezarmış"

Bu durumu bina yöneticisi ile defalarca konuştuğunu söyleyen Yiğitbaşı "Yöneticiye temelin kaydığını ifade ettim. O da bana güldü. Ama ben çok ısrar ettim. İhmali olan herkesin yargılanması ve cezalandırılmasını istiyorum. Burası makyajlı bir mezarmış" diye konuştu.

"Volkan Demirel ve Cemal Kütahya da orada oturuyordu"

Yiğitbaşı açıklamasının devamında şunları anlattı:

"Depreme Hatay'ın Defne İlçesi'nde yakalandım. Oturduğum yer 2+1 daireydi. Bina kolonların sağlam olması nedeniyle yıkılmadı. Sağ salim çıkabildik. Ben aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanıyım. Rezidansta Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Milli hentbolcu Cemal Kütahya gibi isimler de oturuyordu. Kütahya şimdi ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı."

"Kiraya verdiğim Ukraynalı aile enkaz altında"

"Rönesans'ta sahibi olduğumuz daire ise 3+1 idi. O dairede 2013 yılından 2021 yılının kasım ayına kadar oturdum. Eşyalı olarak Ukrayna'da savaştan kaçmış bir aileye kiraya vermiştim. Ben aslında kiraya vermek istememiştim ancak yöneticinin akrabası olduğu için ısrar üzerine kira verdim. O aile şu anda enkaz altında. Ortalama 1000 kişi yaşıyordu diyebilirim."

"Temelin kaydığını söylediğimde yönetici bana güldü"

"Rönesans Rezidans'tan 2021 yılının kasım ayında taşınmıştım. Ancak o yılın yaz ayları boyunca binanın bitimi ile yüzme havuzuna kadar uzanan koridor şeklindeki yolda çatlaklar oluşmaya başladı. Bir de garajın girişinde engebeler meydana geldi. Ben bunun üzerine şüphelendim. Yöneticiye temelin kaydığını ifade ettim. O da bana güldü. Ama ben çok ısrar ettim. Ağustos ayı gibi mühendisleri çağırdığını ve bu deformasyonun önemli olmadığını ve onarımının yapıldığını söyledi."

"Bazı kolanlar eksik, demirler uygun bağlanmamış"

"Bir inşaat teknikeri arkadaşım depremden sonra binaya gitti ve oradaki gözlemlerini bana anlattı. Kullanılan harcın çok ilginç olduğunu anlattı. Demirlerin de kurallara uygun bağlanmadığını tuhaf bir şekilde bağlandığı söyledi. Aldığım bir başka duyuma göre de bazı kolonlar kesik."

"Müteahhit kesinlikle yalan söylüyor"

"Rönesans Rezidans'ta ev fiyatları daire durumuna göre 2 milyon TL ila 3 milyon TL arasında değişiyor. Bu rakam o semt için astronomik bir rakam diyebilirim. Böylesine rakamların ödendiği yapı şimdi mezar oldu. Rezidans her türlü sosyal imkana sahipti. Yüzme havuzu, kafesi, spor alanları, vb. nedenlerle cazip koşulları vardı. Burası aslında makyajlı bir güzelliğe büründürülmüş mezarmış. Müteahhit kesinlikle yalan söylüyor. Ve bunu da utanmadan yapıyor. Rönesans'ın arazi sahibi ile de mahkemelik oldukları duyulmuştu."