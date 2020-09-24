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Ekonomi Rönesans Holding’den “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe”
Ekonomi

Rönesans Holding’den “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe”

Sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonerleri Rönesans Holding’in düzenlediği “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe” webinarında buluşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:47:00 -
Rönesans Holding’den “Bugünden Sürdürülebilir Geleceğe”

Holdingin düzenlediği webinar bugün saat 13.00 itibari ile gerçekleşecek. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp’in açılış konuşması ile başlayacak webinarda sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gelecek ana temaları ele alınacak. Webinarda sırasıyla Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın, “Sürdürülebilir Gelecek: Ekonomi ve Yeni Trendler” başlığı ile yapacağı konuşmayı, sosyal girişimcilik platformu Askoha’nın moderatörlüğünde düzenlenen panel takip edecek. İhtiyaç Haritası’nın Kurucusu Mert Fırat, Good4Trust’ın Kurucusu Uygar Özesmi, TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri AŞ Kurucusu Tülin Akın’ın katıldığı panelde sürdürülebilir gelecek tartışılacak. Webinar, Ufuk Tarhan’ın sunumuyla “Hibrid Gelecek Nasıl Gelecek?” oturumunun ardından gerçekleşecek Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması ödül töreni ile sona erecek

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