Rönenans Rezidans'ın müteahhidi ifade verdi: Niye yıkıldı ben de bilmiyorum!

Yüzlerce kişinin yaşadığı Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçarken yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

250 dairelik Rönesans Rezidans'ın enkazında yüzlerce kişiyi arama çalışmaları sürerken, inşaatın müteahhidi savcılıktaki ifadesinde, "Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum" dedi.

'Deprem uzmanı değilim'

"Rönesans Rezidans’ın zemin etüdü yapılmış ve sağlam durumdaydı." diye kendini savunan Coşkun, "Rönesans Rezidans ile ilgili aklıma gelen tek bir şey var; depremin dalga boyunun bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm depremlerden farklı olması diye düşünüyorum. Ayrıca deprem yeryüzüne çok yakın birkaç kilometrelik mesafede olduğu için de yıkım olmuş olabilir. 6 Şubat’ta art arda iki deprem yaşandı. İkinci deprem, merkez üssü Elbistan olan deprem daha şiddetli bir depremdi. Ben deprem uzmanı değilim bu söylediklerim tahmine dayalı değerlendirmelerimdir." ifadelerini kullandı.

'Amacım kaçmak değildi'

Yurt dışına kaçmasına ilişkin de savunma yapan Coşkun'un, "Her ne kadar Karadağ’a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur. Ben kesinlikle soruşturmadan kaçmak için Karadağ ülkesine gitmeye çalışmadım. İşlerim dolayısıyla Karadağ ülkesine gidecektim. Biz plan, proje ve mevzuata uygun bir inşaat yaptık. Bu nedenle üzerime atılı suçu kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Coşkun'un avukatı Kübra Kalkan Çolakoğlu ise Hatay'ın CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı öne sürerek savunma yaptı.

Avukat CHP'li Savaş'ı öne sürdü!

Çolakoğlu şöyle konuştu:

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, basına yaptığı açıklamada Rönesans Rezidans'ı inşa eden müvekkilimin üzerine çok gidilmemesi gerektiğini, kendisinin yani müvekkilimin idealist bir insan olduğunu, şu an bina yıkımlarının hangi nedenden kaynaklandığının bilinmediğini, müteahhitlerin üzerine bu aşamada çok gidilmemesi gerektiği yönünde ifadede bulundu. Yani özetlemek gerekirse Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş müvekkilimin lehine açıklama yapmıştır. Müvekkilimin durumu tamamen basının yaptığı haberler sebebiyle bu aşamaya gelmiş ve soruşturma başlamıştır.