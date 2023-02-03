Ronaldo'yu sarsacak eleştiri imzası! Kimse bunu beklemiyordu...

Manchester United efsanesi Roy Keane, Cristiano Ronaldo hakkında sert ifadeler kullandı. Keane, "Ronaldo'nun ayrılması teknik direktöre ve kulübe iyi geldi" dedi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından İngiliz ekibi Manchester United ile yollarını ayırıp Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo, konuşulmaya devam ediyor.

Al Nassr'dan astronomik bir maaş alan oyuncuya İngiltere'den bir eleştiri geldi.

Manchester United'ın efsane futbolcularından Roy Keane, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan transferi hakkında konuştu. Keane, Ronaldo'nun gidişinin Manchester United'ın kendisini iyi hissetmesine yardımcı olduğunu belirtti.

"Yedekte otursaydı bundan mutlu olmayacaktı"

"Bence Ronaldo'nun ayrılması teknik direktöre ve kulübe yardımcı oldu. Açıkçası burada kalıp yedekte otursaydı bundan mutlu olmayacaktı."

Roy Keane, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüpte kesinlikle yeni bir enerji var, yeni teknik direktör sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra iyi bir ivme yakaladı."