Ronaldo'ya çok ama çok ağır darbe geliyor! Bu kadarına da pes!

Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportaj nedeniyle Manchester United'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği Cristiano Ronaldo ile adeta dalga geçiliyor. İngiltere Premier Lig devi, Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda formasını kaptırdığı Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti. Daha önce de resmi hesaptan Lionel Messili bir paylaşım yapan United'ın bu hareketi, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği özel röportajla futbolseverleri şaşkına çeviren Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi, Manchester United tarafından feshedilmişti. Kırmızı Şeytanları kendisine ihanet etmekle suçlayan ve kulübün teknik direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getiren Portekizli yıldıza şok üstüne şok geliyor.

Daha önce Manchester United'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Arjantin Milli Takımı'nda forma giyen savunma oyuncusu Lisandro Martinez'in Messi ile olan fotoğrafı yer almış ve bu görselin Ronaldo'ya gönderme niyetiyle yapıldığı öne sürülmüştü.

Sadece Ronaldo hayranları tarafından değil birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan bu paylaşım sonrası İngiliz devinden flaş bir hamle daha geldi.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda formasını kaptırdığı santrfor Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Serbest kalma bedeli 120 milyon euro olan oyuncunun transferi için şartları zorlayacak olan Manchester United'ın bu takviyeyi de gerçekleştirerek Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha vurmak istediği iddia edildi.

Bu sezon Benfica formasıyla 21 maça çıkan 21 yaşındaki Gonçalo Ramos, 14 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

"Stattan ayrılmak pişman olduğum bir şey, dürüst olacağım. Yüzde 100 olarak söylemek zor ama diyelim ki pişmanım ama aynı şekilde teknik direktör tarafından da kışkırtılmış hissettiğimi söylemeliyim. Ben ve 8 oyuncunun arasından sadece benim adım söylendi. Herkes bunu yapıyor, geçen yıl bir çok oyuncu aynı şeyi yaptı. Kara koyun ben seçildiğim için herkes benim üzerime geldi"

"Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınması kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Takımıma neler verebileceğimi çok iyi biliyorum. Kulübün bana verdiği 3 günlük ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradım. Evde oğlum neden maçta olmadığımı sordu ve ona cezalı olduğumu söyledim. Bana, 'Dünyanın en iyi oyuncusu nasıl cezalı olabilir' dedi"

"BENİ SEVDİĞİNİ SÖYLEMESİ YALAN"

"Antrenörüm bana saygı duymadı, demek ki ilişki bu şekilde ilerliyor. Basında bana saygı duyduğunu söylüyor, ben çok seviyor falan filan ama aslında bu sadece basınla ilişkileri için. Yüzde yüz bu böyle. Manchester United'da bir daha dönmeyeceğimi söylemek benim için zor, neler olacağını göreceğiz"