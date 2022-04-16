Ronaldo'ya büyük şok! Takımdan zorla gönderiyorlar
İngiliz devi Manchester United'da mevcut teknik direktör Rangnick'in olumsuz rapor yazdığı Ronaldo'yu önümüzdeki sezon takımın başında olması beklenen Erik ten Hag da takımda görmek istemiyor. 33 maçta 18 gol atan Ronaldo'ya takım arkadaşlarının, hatta taraftarın da sempatisi kalmadı. Manchester şehri, Ronaldo'ya açık açık istenmediğini gösterdi.
Ronaldo'nun Manchester United'da seveni kalmadı. Hocaları Solskjaer ve Rangnick ile problem yaşayan yıldız futbolcunun takımla bağları kopma noktasına geldi. Önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi beklenen Erik ten Hag'ın da Ronaldo'yu takımda tutma niyeti yok.
Tarzlarına uymuyor
İngiliz medyası Ronaldo'nun Rangnick ve gelecek hoca Hag'ın sistemine uymadığını yazıyor. 37 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve taraftarla arasındaki iletişim de pek sıcak değil.
Mecburi ayrılık
Kariyerine devam etmesi beklenen dünyaca ünlü futbolcu için PSG iddiaları konuşuluyor. Kylian Mbappe, Real Madrid'e giderse Ronaldo da PSG'nin yolunu tutabilir.