0553 313 94 23

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Real Madrid, Cristiano Ronaldo’nun transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

10 Temmuz 2018 Salı 18:42
Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

"REAL MADRİD SENİN HER ZAMAN EVİN OLACAK"

Yapılan açıklamada, Ronaldo'ya kulüpte şimdiye kadar yaptıklarından ötürü teşekkür edilirken, "9 yıl boyunca elde edilen zaferlerin ötesinde, Cristiano Ronaldo çalışma, sorumluluk, yetenek ve gelişim için bir örnek olmuştur. Real Madrid formasıyla 4 altın top, 2 en iyi oyucu ve 3 altın ayakkabı kazandı. Real Madrid Cristiano Ronaldo için her zaman büyük sembollerinden biri olacak ve gelecek nesiller için eşsiz bir referans olacaktır. Real Madrid her zaman senin evin olacak" denildi.

105 MİLYON EURO

İspanyol basını, Juventus'un Real Madrid'e 105 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. 33 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Juventus'tan yıllık net 30 milyon euro maaş alacak.

 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 18:42
  1. Real Madrid
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Juventus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail açık açık tehdit etti! Sizi yaşatmayız
    1. İsrail açık açık tehdit etti! Sizi..
    2. Bebek battaniyesi nasıl örülür?
    3. TBMM'ye giren parti sayısı sekize..
    4. Anne sütünün faydaları nelerdir?
    5. Türkiye'den AB'ye siyasi mesaj!
    6. Evde böğürtlen reçeli nasıl yapılır?
    7. Fiyatını duyan inanamıyor! Gramla..
    8. Muzlu tavuk göğsü tarifi
    9. Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı
    10. Peynirli çörek nasıl yapılır?
    11. İsrail'den ablukayı kırmaya çalışan..
    12. Borsa günü düşüşle tamamladı
    13. Yağ mantısı nasıl yapılır?
    14. Gaziantep'te Hint keneviri..
    15. Nijerya'da 30 kişiyi taşıyan tekne..
    16. Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması
    17. Çocuklarda iştahsızlık neden olur?
    18. İngilizlerin Erdoğan rahatsızlığı
    19. İşte NATO'da bulunmanın maliyeti!
    20. Üzerinden kasten arabayla geçilen..
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    Emekliye müjde! Yüzde yüz zam
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Kabinede yer almayan Şimşek'ten ilk açıklama
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!