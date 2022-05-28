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Spor Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!
Spor

Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Manchester United forması giyen ve sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir karar geldi. Cristiano Ronaldo'nun PSG'den gelen transfer teklifini reddettiği ve Roma'yla temasa geçtiği yazıldı. Bu karar sonrası Ronaldo'nun hayranları büyük bir şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 11:10:00 -
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu!

Manchester United forması giyen ve sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir karar geldi. Cristiano Ronaldo'nun PSG'den gelen transfer teklifini reddettiği ve Roma'yla temasa geçtiği yazıldı. Bu karar sonrası Ronaldo'nun hayranları büyük bir şok yaşadı.

Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 ekinden gelen transfer teklifini geri çevirdiği ve İtalyan devi Roma ile görüştüğü öğrenildi.

CRISTIANO RONALDO PSG'Yİ REDDETTİ
Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, Akşam'ın haberine göre; yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti.

ROMA İLE GÖRÜŞTÜ

Cristiano Ronaldo'nun Roma'yla temasa geçtiği ve Jose Mourinho ile de özel olarak görüştüğü ifade edildi. Ronaldo'nun hayranları bu karar sonrası büyük bir şok yaşadı. Sosyal medyada yorum yapan Ronaldo hayranları ''Bu kadar mı düştün? Neden PSG'yi reddettin?'' yorumlarında bulundu.

 


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