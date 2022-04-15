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Spor Ronaldo'nun ikinci dönemi bitti bitiyor...
Spor

Ronaldo'nun ikinci dönemi bitti bitiyor...

Manchester United'ın yeni patronu olması beklenen Erik ten Hag, gelecek sezonda Cristiano Ronaldo'yu takımda düşünmüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 14:04:00 -
Ronaldo'nun ikinci dönemi bitti bitiyor...

Manchester United'ın yeni patronu olması beklenen Erik ten Hag, gelecek sezonda Cristiano Ronaldo'yu takımda düşünmüyor.

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ile yolları ayırdıktan sonra takımı sezon sonuna kadar Ralf Rangnick'e emanet etmişti.

Bu sezon kötü gidişatı durduramayan İngiliz ekibi, gelecek sezonun hazırlıklarını yapmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde, İngiliz ekibinin Ajax'ın teknik direktörü Erik Ten Hag ile sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı.

İngiliz gazetesi Daily Star'a göre, yeni sezonda takımın başına geçmesi beklenen Hollandalı teknik direktörün gelecek sezon planları içerisinde Cristiano Ronaldo'nun olmadığı söylendi.

Erik Ten Hag'in Portekizli yıldızın kendi oyun tarzına uymadığını belirterek takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Sezon başında takıma dahil olan Cristiano Ronaldo, Manchester United forması ile 33 maça çıktı. 37 yaşındaki oyuncu 18 gol sevinci yaşarken 3 asist yaptı.

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