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Ronaldo’dan Zidane’a övgü

Birlikte çalıştıkları 2016-2018 yılları arasında takım ile beraber büyük başarılar yakalayan, Cristiano Ronaldo, başarıların arkasındaki teknik direktör Zidane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:35
Ronaldo’dan Zidane’a övgü

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Birlikte, kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan ekibin teknik direktörü Zidane 2018’de istifa ederken, Ronaldo da Zidane’ın ayrılığından sonra 117 milyon avro karşılında Juventus’a transfer oldu. Elde edilen başarılardan sonra takımdaki bu iki ayrılık kulübü oldukça sarsmıştı. Real Madrid şu an o dönemdeki başarılardan çok uzak bir performans sergiliyor.

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo; Zidane'ın kendisi üzerinde çok emeği olduğunu söyledi.

“Ona çok büyük saygım var”

34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Zidane ile ilgili "Bana çok yardımcı oldu. Kariyerine kendisine çok büyük saygım var, onunla çalışmak ve onu tanımak benim için çok faydalı oldu. Zidane seninle konuşuyor ve sana iyi davranıyor. Oyuncusuyla nasıl iletişim kurulacağını çok iyi bilen birisi. Bir oyuncu olarak ihtiyacınız olan güveni sadece kendinizden değil, takım arkadaşlarınız ve hepsinden önemlisi de teknik direktörünüz sayesinde elde edersiniz” ifadelerini kullandı.

“Her zaman rahat ol ve işini yap”

Juventuslu yıldız oyuncu Ronaldo, “İyi futbolcu olmak için özel hissetmek zorundasın ve Zidane her zaman bana kendimi özel hissettirdi. Bana her zaman ‘rahat ol ve işini yap, farkı ortaya koyacak oyuncu sensin’ diyerek işime odaklanmamı sağladı. Bana her zaman dürüst davrandı ve bu yüzden her zaman kendisine büyük bir saygım olacak. "

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:35
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