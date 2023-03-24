Ronaldo'dan iki dünya rekoru birden

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz, Lihtenştayn'ı konuk etti. Portekiz; Rui Patricio, Dias, Inacio, Danilo, Guerreiro, Cancelo, Palhinha, B. Silva, B. Fernandes, Joao Felix, Ronaldo ilk 11'iyle maça çıktı.

2022 Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitiren Portekiz, son 16 turunda İsviçre'yi 6-1 mağlup etmişti.

Çeyrek finalde ise Fas'la eşleşen Portekiz, rakibine tek golle mağlup olup turnuvaya veda etmişti.

Turnuvanın ardından Portekiz Milli Takımı'nda Fernando Santos'la yollar ayrılırken Belçika Milli Takımı'nı bırakan Roberto Martinez'le anlaşma sağlandı. Roberto Martinez, Lihtenştayn karşısında yeni takımıyla ilk maçına çıkarken Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo da rekor için sahaya çıktı.

Kariyerini Suudi Arabistan ligi takımlarından Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo, Lihtenştayn karşısında ilk 11'de forma giyerek Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Portekiz farklı kazandı

Ev sahibi Portekiz karşılaşmayı 4-0 kazandı. Maçta goller; 8. dakikada Cancelo, 47. dakikada Bernardo Silva, 51. ve 63. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İki rekor birden

Ronaldo maça çıkmasıyla beraber, 197. kez milli formayı terletti. Bu aynı zamanda milli takımlar tarihinin rekoru oldu. Portekizli 38 yaşındaki süper yıldız aynı zamanda milli forma altında 100. golüne ulaştı ve milli takım formasıyla resmi maçlarda 100 gol atan ilk oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo Portekiz'le ilk maçına 2003'te çıktı

Ronaldo, Portekiz Milli takımıyla ilk maçına 2003'te Kazakistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıktı. Yıldız oyuncu, Luis Figo'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

Milli takımdaki ilk golünü Yunanistan'a attı

Portekizli yıldız, milli takım formasıyla ilk golünü 8. maçında Yunanistan'a karşı attı. Ronaldo, geçtiğimiz eylül ayında Ali Daei'yi geride bırakarak 109 golle milli takım formasıyla en fazla gol atan erkek oyuncu rekorunun yeni sahibi olmuştu.

Portekiz'in grubunda hangi takımlar yer alıyor?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde J Grubu'nda yer alan Portekiz, Almanya'da gelecek yıl düzenlenecek turnuvaya katılabilmek için Bosna Hersek, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Slovakya ile karşılaşacak.