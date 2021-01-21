Ronaldo yeniden tarihe damga vurdu
Cristiano Ronaldo, Juventus'un Napoli'yi 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçtaki golüyle tarihin en golcü futbolcusu unvanını elde etti.
Portekizli futbolcu, takımının ligde Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta profesyonel kariyerinde 759. golünü atarak Josef Bican’ı yakalamıştı. Ronaldo, Napoli karşısında da gol atarak futbol tarihinin en golcü ismi unvanının yeni sahibi oldu.
Messi 5. Sırada
Lionel Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor. En golcü futbolcular sıralaması şöyle:
760 - C. Ronaldo
759 - Josef Bican
757 - Pele
743 - Romari
719 - Lionel Messi
Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu, iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazandı.