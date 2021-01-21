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Spor Ronaldo yeniden tarihe damga vurdu
Spor

Ronaldo yeniden tarihe damga vurdu

Cristiano Ronaldo, Juventus'un Napoli'yi 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olduğu maçtaki golüyle tarihin en golcü futbolcusu unvanını elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:50:00 -
Ronaldo yeniden tarihe damga vurdu

Portekizli futbolcu, takımının ligde Sassuolo'yu 3-1 yendiği maçta profesyonel kariyerinde 759. golünü atarak Josef Bican’ı yakalamıştı. Ronaldo, Napoli karşısında da gol atarak futbol tarihinin en golcü ismi unvanının yeni sahibi oldu.

Messi 5. Sırada

Lionel Messi hali hazırda 719 golle 5.sırada yer alıyor. En golcü futbolcular sıralaması şöyle:

760 - C. Ronaldo

759 - Josef Bican

757 - Pele

 743 - Romari

719 - Lionel Messi

Cristiano Ronaldo, Juventus kariyerinde iki kez Serie A şampiyonluğu, iki kez İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

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