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Ronaldo tecavüz suçlamasına cevap verdi!

Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Ronaldo, hakkında çıkan tecavüz iddialarını sert dille eleştirdi.

30 Eylül 2018 Pazar 19:50
Ronaldo tecavüz suçlamasına cevap verdi!

Juventus'un Portekizli ünlü futbolcusu Cristiano Ronaldo, bir Amerikalı kadının kendisine yönelttiği tecavüz iddialarını reddetti.

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel'de yer alan haberde Kathryn Mayorga (34), 2009 yılında Las Vegas'taki bir otel odasında Ronaldo tarafından tecavüze uğradığını söylemişti.
Mayorga'nın bu olayın hemen ardından Las Vegas polisine tecavüz suçlamasıyla başvurduğu aktarıldı.

2010 yılında ise Mayorga'nın Ronaldo (33) ile mahkeme dışında anlaştığı ve bu suçlamalarla kamuoyu önüne çıkmamak için 375 bin dolar aldığı ifade edildi.

'BU NORMAL BİR ŞEY'

Ronaldo, bu iddiaların üzerine bir video yayımlayarak, "Benim ismimi kullanarak reklam yapmak istiyorlar. Bu normal bir şey" dedi.
Ronaldo'nun avukatları ise bu iddiaları mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Gizlilik anlaşmasının ihlal edildiğini söyleyen futbolcunun avukatlarından Christian Schertz, yaptığı açıklamada Der Spiegel'in bu haberiyle yasaları deldiğini aktardı.

Aynı zamanda, "son yıllarda kişisel hakların en ciddi ihlallerinden biri olan bu durumun yarattığı psikolojik zararlara karşı da tazminat arayışına" gireceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 19:50
  1. Ronaldo
  2. Juventus

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