  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Netanyahu yeni katliamın onayını verdi! Katil ordusu Müslüman kıyımına hazırlanıyor

Sokaklar ceset doldu! Rusya füzeleri peş peşe ateşledi

Fenerbahçe'nin çeyrek finalde rakibi belli oldu

Bülent Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı

Artan talebe cevap veremeyen darphane çift vardiyaya geçti: Darphane yetişemiyor

Seçim yaklaşınca Özgür Özel cami açmaya gitti

Resmen vatandaşa çökmüşler, milyarlarca liralık vurgun yapmışlar... ‘Çukur’un aranan CHP’li meclis üyesi yakalandı

Kirli ittifakın belgelerinden biri de bu! CHP Mersin'de DEM'in adayı için ev ziyaretlerine başladı

CHP'ye 'para sayma' soruşturması... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşin içine deste deste para girdi, oyun iyice kirlendi

İşin üstü böyle örtülebilir! Eylem Tok ve katil oğlunun akıbeti nasıl olacak?
Spor Ronaldo takımını sırtladı
Spor

Ronaldo takımını sırtladı

Yeniakit Publisher
2024-03-16 02:45:00 -
Ronaldo takımını sırtladı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda Al-Ahli ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr maçı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0'lık skorla kazandı.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında 3. sıradaki Al-Ahli ile 2. sıradaki Al-Nassr kozlarını paylaştı. Müsabaka Al-Nassr'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.

Ligde 22 maça çıkan Portekizli yıldız böylece gol sayısını 23'e çıkardı. Ronaldo'nun tüm kulvarlarda 32 maçta 30 gol, 11 asisti bulunuyor.

Al-Nassr bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarırken, Al-Ahli ise 47 puanda kaldı.

Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Taee'yi ağırlayacak. Al-Ahli ise Al-Ettifaq deplasmanına çıkacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23