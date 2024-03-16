Ronaldo takımını sırtladı
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta maçında Al-Nassr deplasmanda Al-Ahli ile karşı karşıya geldi. Al-Nassr maçı Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0'lık skorla kazandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. haftasında 3. sıradaki Al-Ahli ile 2. sıradaki Al-Nassr kozlarını paylaştı. Müsabaka Al-Nassr'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Al-Nassr'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Ligde 22 maça çıkan Portekizli yıldız böylece gol sayısını 23'e çıkardı. Ronaldo'nun tüm kulvarlarda 32 maçta 30 gol, 11 asisti bulunuyor.
Al-Nassr bu galibiyetle puanını 56'ya çıkarırken, Al-Ahli ise 47 puanda kaldı.
Al-Nassr ligde gelecek hafta Al-Taee'yi ağırlayacak. Al-Ahli ise Al-Ettifaq deplasmanına çıkacak.
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