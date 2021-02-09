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Spor Ronaldo takas edilecek
Spor

Ronaldo takas edilecek

İngiliz basını Juventus'ta oynayan dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun Fransız futbolcu Paul Pogba ile takas edileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 17:13:00 -
Ronaldo takas edilecek

İngiliz basını Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiasını ortaya attı.Performansıyla büyüleyen 36 yaşındaki Ronaldo ile ilgili olarak transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Juventus, yılda 27 milyon sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.

Daily Express gazetesi, İtalyan devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden İngiltere'ye döneceğini öne sürdü.Haberde Manchester United'ın Paul Pogba'yı Juventus'a satmayı planladığını ve Cristiano Ronaldo'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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