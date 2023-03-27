Ronaldo perdeyi açtı! Portekiz gol olup yağdı

EURO 2024 Elemeleri J Grubu ikinci maçında Portekiz, deplasmanda Lüksemburg'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo, iki gol atarak yıldızlaştı.

Ronaldo iki gol attı

Konuk ekip Portekiz'e galibiyeti getiren goller 9' ve 31'de Cristiano Ronaldo, 15'te Joao Felix, 18'de Bernardo Silva, 77'de Otavio ve 88'de Rafael Leao'dan geldi. Rafael Leao, 85. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Portekiz grupta 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı. Lüksemburg ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 1 puanda bulunuyor.

Ronaldo rekor kırdı

Lihtenştayn mücadelesine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Portekizli yıldız Ronaldo, futbol tarihinin en fazla milli maça çıkan (197) oyuncusu olurken, Lüksemburg'a maçında da yeni rekorlara imza atmayı başardı.

İlk yarıda iki gol

Konuk ekip, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını 4-0 önde tamamladı. 38 yaşındaki Ronaldo, 9 ve 31'nci dakikalarda attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

11 maç iki gol

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Cristiano Ronaldo, Portekiz ile 3 gün içinde çıktığı ikinci maçında yine iki gol atmayı başarırken, Lüksemburg'a ilk yarıda 2 gol atma başarısı gösterdi ve kariyerinde Lüksemburg'a karşı 11 maçta 11 gole ulaştı.