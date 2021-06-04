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Spor Ronaldo, Neymar ve Mbappe'nin yanına gidiyor
Spor

Ronaldo, Neymar ve Mbappe'nin yanına gidiyor

PSG, Ronaldo'yu transfer etmek için harekete geçti. Transfer gerçekleşirse PSG hücumunda Neymar, Mbappe ve Ronaldo birlikte oynayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 11:36:00 - 2021-06-04 11:39:08
Ronaldo, Neymar ve Mbappe'nin yanına gidiyor

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, PSG yönetimi Cristiano Ronaldo'nun menajeriyle görüşmelere başladı. Juventus önümüzdeki sezon kadroda mali anlamda tasarrufa gideceği için Cristiano Ronaldo'nun satılmasına sıcak bakılıyor.

PSG kulübü ise oyuncunun menajeriyle temasa geçti ve maaş ile birlikte diğer konular hakkında görüşmeler resmen başladı.

Cristiano Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda oynadığı 44 maçta 36 gol attı ve 4 asist yaptı.

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