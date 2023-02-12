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Aktüel Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland, Merih Demiral'ın Türkiye kararı: Deprem sonrası destek! Türkiye'deki depremzedelere yardım
Aktüel

Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland, Merih Demiral'ın Türkiye kararı: Deprem sonrası destek! Türkiye'deki depremzedelere yardım

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce can kaybına sebebiyet veren depremde tüm futbolcular depremzedeler için seferber olmaya devam ediyor. Türkiye'de yaşanan deprem sonrası yardım için futbol yıldızlarını seferber eden Merih Demiral'ın kampanyasına kimler destek verdi? Dünya Kupası sahibi Arjantinli süperstar da Türkiye'de yaşanan büyük felakete duyarsız kalmadı. İtalya Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral da bu isimlerden biri. İşte o isimler.....

Yeniakit Publisher
2023-02-12 15:29:00 - 2023-02-12 15:52:38
Ronaldo, Messi, Mbappe, Haaland, Merih Demiral'ın Türkiye kararı: Deprem sonrası destek! Türkiye'deki depremzedelere yardım

Türkiye'de yaşanan deprem sonrası yardım için futbol yıldızlarını seferber eden Merih Demiral'ın kampanyasına kimler destek verdi?

Depremzedelere futbolcular da destek veriyor
Merih Demiral yıldızları seferber etti
Ronaldo, Messi ve Mbappe'den destek geldi

NE OLDU?

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Merih Demiral yardım için dünya yıldızlarını seferber etti. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimlerle iletişime geçen Merih Demiral, yıldızların imzalı formalarını bağış için açık artırmaya çıkardı.

MERİH DEMİRAL'IN KAMPANYASINA KİMLER DESTEK OLDU?

Merih Demiral'ın başlattığı kampanya ile birçok yıldız Türkiye'ye destek mesajı gönderdi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne ve Harry Kane gibi isimler sayesinde büyük miktarda bağış toplandı. Merih Demiral'ın kampanyasına destek veren isimler şu şekilde:

-Leonardo Bonucci
-Paulo Dybala
-Kevin De Bruyne
-Neymar
-Karim Benzema
-Lionel Messi
-Cristiano Ronaldo
-Kylian Mbappe
-Erling Haaland
-Harry Kane
-Antoine Griezmann
-Eden Hazard
-Alvaro Morata

NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

goal'ın aktardığı haberde:  Eden Hazard, Morata ve Kevin De Bruyne'nin imzalı formaları toplam 1 milyon TL'ye alıcı buldu. Cristiano Ronaldo, Bonucci ve Dybala'nın imzalı formaları ise toplam 5 milyon TL'ye satıldı. Merih Demiral kampanyası kapsamında şu an için toplam 6 milyon TL gelir elde etti.

YARDIM PARASI NEREYE BAĞIŞLANACAK? Merih Demiral, depremzedelere yardım için yapılan satıştan elde edilecek gelirin Ahbap Derneği'ne bağışlanacağını açıkladı.

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