Ronaldo, kendisinden daha iyi olan futbolcuyu açıkladı

Geçtiğimiz ay PT Clipes'e verdiği röportajda Paim, Manchester United ve Real Madrid'in eski ikonuyla aynı zihniyete sahip olsaydı, Ronaldo'nun Ballon d'Or ödüllerinden birine layık görüleceğini söyleyerek esprili bir şekilde espri yaptı.

Paim, birçok kişinin beklediği birinci sınıf seviyelere ulaşamadı. 38 yaşındaki Ronaldo, podcast yorumlarına Instagram'da esprili bir şekilde yanıt verdi ve şöyle dedi: "WTF. Bu adam da kim?"

Ancak Paim, tecrübeli forvet ve eski takım arkadaşının sadece eğlendiğine inanıyor. Kendisi bu yorumun, eski futbolcunun kamuoyunun dikkatini yeniden çekmek istediğinden kaynaklandığını biliyor.

PAIM NE SÖYLEDİ?

Paim SunSport'a şunları söyledi: “Bunu daha fazla uzatmak istemiyorum ama Cristiano'nun söylediğinin ciddi olduğunu düşünmüyorum, şakaydı. Ama bunun iyi bir etkisi oldu; insanlar ilişkimiz hakkında konuşuyor. İnsanlar benim hakkımda konuşurken Ronaldo bana yardım ediyor. Birlikte oynadık, arkadaştık, birbirimize düşmanlığımız yok. Ben Ronaldo'nun büyük bir hayranıyım. Her şey yolunda. Ronaldo bana yardım etmeye çalışıyor."

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Ronaldo'yla tekrar görüşmek isteyip istemediği sorulduğunda ise şunları ekledi: "Evet ve bunun yakında gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tüm bu ilgiden dolayı muhtemelen buluşacağız.”

PAIM'E HAPİS CEZASI

Ronaldo, Manchester United'a katıldığında, ikilinin Sporting altyapısında birlikte geçirdikleri zamanın ardından, Paim'in kendisinden daha iyi olan tek oyuncu olduğunu söylemişti. Ancak Ronaldo tüm zamanların en iyi oyuncularından biri haline geldikçe gidişatları büyük ölçüde farklılaştı. Portekiz'i Euro 2016'da zafere taşımış ve beş Ballon d'Or ve beş Şampiyonlar Ligi kupası kazanmıştı.

Bu arada Paim'in kariyeri, cömert yaşam tarzı, şöhreti ve partileri nedeniyle başarısız oldu. Paim'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla bir yıl hapis cezasına çarptırılması kariyerine en büyük darbeyi vurmuştu.

PAIM VE RONALDO İÇİN SIRADAN NE VAR?

Paim, profesyonel futbolu çoktan bırakmış olsa da, eski takım arkadaşı ve beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar hâlâ aktif futbol hayatına devam ediyor. Yakında, 2024 Euro'da ülkesine liderlik edecek. Şu anda Suudi Pro League takımı Al-Nassr ile oynuyor, ancak yaklaşan AFC Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkmayacak.