THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

Ronaldo, Juventus'u ipten aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Juventus, deplasmanda Empoli'yi 2-1 mağlup etti. Geriye düşen siyah-beyazlıları Ronaldo'nun golleri kurtardı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:14
Ronaldo, Juventus'u ipten aldı

Ligin 10. haftasında Empoli'ye konuk olan siyah-beyazlı ekip, 28. dakikada Francesco Caputo'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle skora dengeyi getiren Juventus, Portekizli yıldızının 70. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yendi ve haftayı kayıpsız geçti.

Empoli'de forma giyen milli futbolcu Salih Uçan, 75. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Juventus, bu galibiyetle puanını 28'e çıkarırken, Empoli 6 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:14
  1. Juventus
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Empoli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği yapılır?
    1. Çocuklarla evde nasıl kış etkinliği..
    2. Çıtır çıtır salatalık turşusu tarifi
    3. Ruhani'nin meclise sunduğu 4 aday..
    4. Hamilelik döneminde kalsiyumun önemi
    5. Su tüketimini artırmak için yapılması..
    6. ABD'deki sinagog saldırısına kınama
    7. Rusya'dan 'savaş hazırlığı' itirafı:..
    8. Almanya Başbakanı Merkel Türkiye'den..
    9. Sinemanın sorunları Boğaziçi Film..
    10. Keçi sütü sabununun cilt güzelliğine..
    11. Göz seğirmesi nedenleri nelerdir?
    12. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe: 14..
    13. Çocuklarınıza karşı kuralcı ve kararlı..
    14. Evde doğal bebe bisküvisi nasıl yapılır?
    15. Beyaz çayın faydaları nelerdir?
    16. Ronaldo, Juventus'u ipten aldı
    17. Akne lekelerinin tedavisinde..
    18. Metehan Başar dünya şampiyonu
    19. Bakan Soylu'dan şehit Dikmen'in..
    20. Dünya Superbike Şampiyonası'nın son..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018