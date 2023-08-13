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Spor Ronaldo, Jesus'u üzdü!
Spor

Ronaldo, Jesus'u üzdü!

Yeniakit Publisher
2023-08-13 00:10:00 -
Ronaldo, Jesus'u üzdü!

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Nassr, Al Hilal'i 2-1'lik skorla yendi. Al Nassr'ın gollerini Cristiano Ronaldo attı.

Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

Jesus'un takımı öne geçti

Al Hilal, 51. dakikada Michael'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Abdullah Al Amri'nin 71. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ronaldo uzattı

Al Nassr, 74. dakikada Cristiano Ronaldo'nun attığı golle Al Hilal'e cevap verdi. Karşılaşmanın 90 dakikalık bölümü 1-1 tamamlandı ve mücadele uzatmalara gitti.

Şampiyon Al Nassr

Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, uzatmalarda 98'de sahaya çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Al Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası'nı kupayla tamamladı.

Ronaldo sakatlandı

Öte yandan Cristiano Ronaldo, 115. dakikada sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.
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