Ronaldo için veda vakti geldi çattı!

Yaz transfer döneminde Manchesster United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, bir kez daha veda haberleriyle gündemde.

Cristiano Ronaldo Ocak ayında Manchester United'dan ayrılabilir. Portezli yıldız Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmayı düşünüyor ve uygun bir teklif gelmesi halinde Erik ten Hag buna izin verecek.

The Telegraph'ın haberine göre, İngiliz kulübü Ronaldo'ya cazip bir teklif gelmesi durumunda Dünya Kupası'ndan sonra bu transfere yeşil ışık yakacak.

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de sadece 1 maça ilk 11 başlarken 5 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu. 37 yaşındaki oyuncu takımının 6-3'lük Manchester derbisindeki hezimetini de yedek kulübesinden izledi.

Hollandalı teknik adam, Ronaldo'yu Etihad'da süre vermediği eleştiri yağmuruna tutuldu. Kulübün eski kaptanlarından Roy Keane, Ten Hag'ın beş kez dünyada yılın oyuncusu seçilen Ronaldo'nun kariyerine saygı duymadığını ifade etti.

Ten Hag, yaz aylarında Ronaldo'nun kadroda olmasını istediğini vurgularken durum tersine dönmüş gibi. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulübe katılmaya hevesliydi ancak tek somut teklif Suudi kulübü Al Hilal'den geldi.

UEFA kuralları, Ronaldo'nun bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkmasına rağmen Ocak ayında Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir takıma imza atmasına ve oynamasına izin veriyor.

Ronaldo'nun Manchester United ile sezon sonuna kadar sözleşmesi ve 2024 yazına kadar uzatma seçeneği bulunuyor.