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Spor Ronaldo için şok eden sözler: Saygısızlık olur
Spor

Ronaldo için şok eden sözler: Saygısızlık olur

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi her geçen gün tırmanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 09:43:00 -
Ronaldo için şok eden sözler: Saygısızlık olur


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği tartışılmaya devam ediyor. En son Manchester derbisinde ezeli rakiplerine 6-3 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar'da forma şansı bulamayan Portekizli yıldızın saha kenarındaki ifadesi mutlu olmadığına yönelik iddiaları beraberinde getirmişti.

Mücadeleye yedek başlayan Portekizli isim zaman zaman ekranlara geldi. Yedek kulübesinde maçı takip eden Ronaldo'nun mutsuzluğu dikkat çekti. Ağır bir yenilgi alan Manchester United'da Ten Hag, Ronaldo'yu oyuna sokmadı.

Manchester United Menajeri Erik ten Hag maç sonunda Ronaldo ile ilgili olarak: "4-0 gerideyken Ronaldo'yu oyuna sokmak, onun büyük kariyerine saygısızlık olurdu." dedi.

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