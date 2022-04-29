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Spor Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti
Spor

Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede takımına 1 puanı getiren golü atan Cristiano Ronaldo, Premier Lig tarihinde 37 yaşında bir sezonda 17 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 03:26:00 -
Ronaldo, Chelsea maçında tarihe geçti

Manchester United ile Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Old Traffor'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Cristiano Ronaldo tarihe geçti.

37 yaşında 17 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

Karşılaşmada Chelsea 60. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden hemen 2 dakika sonra 62. dakikada Cristiano Ronaldo sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle Premier Lig'de 17. kez fileleri havalandırma başarısı gösteren Portekizli yıldız, ligde 37 yaşında 17 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Öte yandan Manchester United'ın attığı son 9 golün 8'ini de Cristiano Ronaldo kaydetti.

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