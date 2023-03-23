Ronaldo bugün de oynarsa tarihe geçecek
38 yaşındaki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz'in bugün Lihtenştayn'la oynayacağı maçta da oynarsa rekor kıracak.
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Portekiz bugün, Lihtenştayn ile karşılaşacak.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda turnuvaya çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'la yollar ayrılırken Belçika Milli Takımı'nı bırakan Roberto Martinez, göreve getirildi.
49 yaşındaki İspanyol teknik adam Martinez, Lihtenştayn karşısında yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkacak. 38 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ise forma şansı bulması halinde rekor kıracak.
Portekiz Milli takımıyla ilk maçına 2003'te Kazakistan'la oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Ronaldo, Lihtenştayn karşısında forma giymesi halinde Kuveytli forvet Badr Al-Mutawa'yı geride bırakarak milli takım formasıyla en fazla maça çıkan oyuncu unvanını 197 maçla elde edecek.
Portekizli yıldız, geçtiğimiz eylül ayında İranlı Ali Daei'yi geride bırakarak 109 golle milli takım formasıyla en fazla gol atan erkek oyuncu rekorunun yeni sahibi olmuştu.
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Portekiz, Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün Jose Alavalede'de Lihtenştayn'la karşılaşacak. 22:45'te başlayacak karşılaşmayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.