Ronaldo asrın tartışmasına noktayı koydu

Asrın rekabeti olarak birçok önemli isimleri geride bırakan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisi uzun yıllar boyu tartışma konusu haline gelmişti. Şu an emeklilik yaşları yaklaşmasına rağmen hala daha gündem düşmeyen bu ikili günümüzde oynadıkları ayrı kıtalarda gündem halindeler.

Cristiano Ronaldo noktayı koydu !

Süperstar Ronaldo verdiği bir demeçte artık bu çekişmeye noktayı koydu.

Cristiano Ronaldo: "Beni seven insanlar Messi'den nefret etmemeli. Bu tam tersi için de geçerli. Messi ile aramdaki rekabet artık sona erdi… Beni seviyorsanız, Messi'den nefret etmenize gerek yok. Biz birlikte futbol tarihini değiştirdik." ifadelerini kullanarak bir nesli duygulandırdı

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