Ronaldinho'dan tepki çeken Messi açıklaması!

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Dünya Kupası'nda Barcelona'dan eski takım arkadaşı Messi'nin finalde Fransa'yı yok edeceğini söyledi. Efsane futbolcuya açıklamalarından sonra tepki gösterildi.

Dünya Kupası finalinde yarın Arjantin ile Fransa'nın karşı karşıya geleceği maç öncesi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, Arjantin'in Messi önderliğinde şampiyonluğa ulaşacağını söyledi.

Ronaldinho yaptığı açıklamada, "Değerli arkadaşım Lionel Messi, bir futbolcudan daha fazlası. İlişkimize değer veriyorum ve ona her zaman enerjimden bir parça vermeye çalışıyorum. Finalden sonra da kesinlikle yanına gideceğim ve onu tebrik edeceğim." dedi.

Efsane futbolcu ayrıca, "Arjantin'in kazanacağından hiç şüphem yok. Messi, Fransa'yı yok edecek. Skor Arjantin lehine olacak ve Dünya Kupası'nı kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalarının ardından Ronaldinho'ya Arjantin'i ezeli rakip olarak gören Brezilyalı ve Fransız taraftarlardan tepki geldi.