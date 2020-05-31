  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Römorkun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:04:28 -
Römorkun altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde tarla yolunda traktörden düşerek römorkun altında kalan 71 yaşındaki Haşim Özkan hayatını kaybetti.


Kaza, Taraklı ilçesi İçdedeler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçe merkezine gitmek için yola çıkan 71 yaşındaki Haşim Özkan, toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörden düşen Özkan, römorkun altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Haşim Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı