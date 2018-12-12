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Romatizmal artrit hanımların kabusu

Romatizmal artrite genç hanımlarda erkeklerden üç kat daha fazla rastlanmakta..

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
Romatizmal artrit hanımların kabusu

Parmak eklemlerinde, bileklerde, dizlerde, ayak bileklerinde ve omurga kemiğinde görülür. Şişkinlikler, sancı, iltihaplanma yapar ve eklem dokularında sakatlanmalar olur. Kroniktir. Bazen sakinleşme, bazen de şiddetlenme belirtileri gösterir. Tedavi olunmazsa ciddî sakatlıklar ve şekil bozukluklarına sebep olur.

Dişdibindeki çürükler, çene dibindeki iltihaplar, lenf bezlerinin iltihaplanması veya bağırsaklardaki zararlı bakteri, virüs ve mantarların ürettikleri zehirli gazlar artrite sebep olur.

Romatizmal artritin bilinen bir tedavi yolu maalesef yok. Aspirin ve benzerleri çok kez ağrıları dindirirse de bunlar tedavi etmez. Had safhada hastanede kullanılan bazı tedavi yöntemleri eklemlerdeki hasarları azaltabilirse de, tedaviden önce yerleşmiş bir sakatlığın düzeltilmesinde yararlı olmamaktadır.

Genel tedavisi yeterli derecede dinlenme, mümkün olduğu oranda duygusal sıkıntılardan kaçınma ve dengeli bir perhizdir.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
  1. Romatizmal artrit
  2. belirtiler

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