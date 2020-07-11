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Sağlık

Romatizma belirtileri neler?

Romatizma, eklem ağrısına ve vücudunuzda kalıcı hasara neden olabilecek bir hastalıktır. Peki romatizma belirtileri neler? Romatizma için hangi bölümden randevu alınır?

Yeniakit Publisher
2020-07-11 18:01:00 - 2020-07-11 18:02:06
Romatizma belirtileri neler?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Romatizma belirtileri şunlardır?

Sabahları 30 dakikadan fazla süren eklem katılığı

El eklemleri başta olmak üzere bir veya daha fazla eklemde uzun süren şişlikler

Eklemin kavranıp sıkılmasıyla artan duyarlılık ve ağrılar

Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı

Güneşte ciltte aşırı duyarlılık ve yaralar gelişmesi

Bu belirtiler ile karşılaşıyorsanız iltihaplı eklem romatizması görülme olasılığı artmaktadır. Bu tarz şikayetleriniz varsa Romatoloji bölümüne başvurabilirsiniz.

Romatizma tedavisi nasıl olur?

Romatizmal hastalığın tam olarak teşhisi konduktan sonra kişiye özel olarak tedavi başlanır. İlaçlar, sistemik olarak yani tüm vücuda etki sağlayabilmesi için içsel olarak uygulanır. Bu noktada amaç semptomları gidermek olabileceği gibi hastalığın seyrine olumlu etkisi bulunan ilaçlarla hastalığın ilerleyişini durdurmak ya da geriletmek olabilir. 

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

Sağlık

Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

 

 

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