Romanya'ya vurdu! Bulgaristan'dan yola çıktı... Meteoroloji uzmanı Türkiye gündemine taşıdı: Flaş uyarı geldi

Türkiye cuma günü sabah saatlerine sıcak bir hava ile uyandı ancak bu böyle devam etmeyecek. Meteorolojik kaynaklar, öğleden sonradan itibaren yurt genelinde hava aksiyonlarının sertleşeceği uyarısında bulunuyor.

Bulgaristan'da oluşan -69 derecelik bulutun Romanya'da ciddi bir etki yarattığı öğrenildi. Burnunu kaldıran bulut, şimdi ise Türkiye'yi etkileyebilir. Meteorolojik kaynaklardan uyarılar gelmeye devam ediyor.

ARAÇLARIN CAMLARINI DELDİ

Hava Forum'dan Romanya hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Afrika ve Balkanlar kapışmasında Romanya'da ortalık karıştı. Donwburst, dolu gibi hadiselerle ağır hasar oluştu. Sınır hattımız ve Trakya cuma riskli. Bir ihtimal İstanbul'a da risk sıçrayabilir. Gelişmeleri anlık takip edeceğiz..."

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