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Dünya Romanya'ya enerji darbesi! Fabrikalar kapanmaya başladı
Dünya

Romanya'ya enerji darbesi! Fabrikalar kapanmaya başladı

Romanya'da alüminyum üreticiliği yapan “Alro Slatina” şirketi, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 17:05:00 -
Romanya'ya enerji darbesi! Fabrikalar kapanmaya başladı

Romanya Alüminyumcular Sendikası Başkanı Constantin Popescu,, dün basına yaptığı açıklamada, Alro Slatina şirketinin, artan enerji fiyatları nedeniyle Mayıs 2023'e kadar üretime ara verme kararı aldığını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Şirketin hissedarlarıyla görüştüklerini belirten Popescu, fabrikadaki 2 bin 200 çalışanın işsiz kalacağını ve sosyal yardım alacağını ifade etti.

Popescu, aynı şirketin diğer fabrikası Alum Tulcea'nın da 1 Ağustos'tan itibaren 17 aylığına üretimi durdurma kararı aldığını hatırlattı.

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