Romanya’ya ait mayın tarama gemisi mayına çarptı! Karadeniz’de mayın tehlikesi devam ediyor
Romanya Deniz Kuvvetleri’ne ait bir mayın tarama gemisinin Romanya açıklarında tespit ettiği mayını etkisiz hale getirirken mayının patlamasıyla ağır hasar aldığı öğrenildi. Olay, Karadeniz’deki mayın tehlikesinin devam ettiğini ortaya koydu.
Yeni Akit Ankara
Romanya donanmasına ait mayın avlama gemisi Dımıtrıe Nıcolescu, 8 Eylül 2022 tarihinde Karadeniz'de Köstence açıklarında bir serseri mayın tespit etti. Mayına müdahale sırasındaki patlama neticesinde gemi kıç tarafından ağır hasar aldı. Gemideki 75 personelin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yaycı: Mayınları küçümseyenleri uyarmıştık!
Konuyu başkanı bulunduğu TÜRK DEGS sosyal medya hesabından değerlendiren TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, “Karadeniz’deki mayınları küçümseyenleri daha önce uyarmıştık. Romanya donanmasına ait mayın avlama gemisi etkisiz hale getirmeye çalıştığı mayına çarptı. Gemi hareketten sakıt kaldı. Gemideki 75 personelin durumu iyi” ifadelerini kullandı.