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Ekonomi Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım ile ilgili çıkış hikayesi! Romanya'da bakın nasıl iş kapısı olacak!
Ekonomi

Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım ile ilgili çıkış hikayesi! Romanya'da bakın nasıl iş kapısı olacak!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 15:50:00 - 2024-05-16 15:52:14
Romanya'ya 130 milyon avroluk dev iki yatırım ile ilgili çıkış hikayesi! Romanya'da bakın nasıl iş kapısı olacak!

DP World, Romanya'da 130 milyon avroluk "Proje Kargo Terminali" ve "Roro Terminali" yatırımı gerçekleştirdi.

DP World, Romanya'da 130 milyon avroluk "Proje Kargo Terminali" ve "Roro Terminali" yatırımı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılda 80 bin araca hizmet verebilecek kapasiteye sahip yeni işletme, sağladığı ticari avantajlarla Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin hızlanmasına katkı sağlarken, kargo terminalinde ise elleçlenen yükün, yıllık 2 milyon ton artması bekleniyor.

Ağır, büyük ve karmaşık yükler için 5 hektarlık bir proje olan kargo terminali ve en yoğun döneminde yılda 80 bin araca hizmet verebilecek.

DP World Köstence Limanı'nda yer alacak iki yeni tesis, gerçekleştireceği çeşitli operasyonlarla Türkiye'den gelen araç ve yüklerin Avrupa pazarına daha hızlı ve etkili şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Yeni tesisler, DP World'ün Romanya'daki mevcut deniz, demiryolu, mavna ve kamyon hizmetleri arasındaki bağlantıyı geliştirecek ve malların Avrupa kıtası ile Karadeniz, Kuzey ve Adriyatik Denizi arasındaki hareketini artıracak.
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Ro-Ro terminalinin faaliyete geçmesi, Türkiye'nin ithalat ve ihracatına önemli katkılar sunarak uzun vadede lojistik maliyetlerin düşürülmesine ve taşıma sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olacak ve zamanında teslimatın kritik olduğu sektörler için büyük bir avantaj sağlayacak.

Türk sanayicileri ve ihracatçıları için yeni fırsatlar yaratacak gelişme, aynı zamanda ürünlerin daha geniş bir pazara ulaşmasını mümkün kılacak, rekabet gücünü artıracak ve Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünü güçlendirecek.

DP World Köstence Limanı'ndaki yatırım, bölgedeki ekonomik ilişkilerin derinleşmesine ve Türkiye'nin Avrupa ile olan ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunacak. Daha hızlı ve güvenilir bir taşıma altyapısı, Türkiye'deki üreticilerin ve ihracatçıların lojistik performansını artırarak, küresel pazarda daha rekabetçi olmalarını sağlayacak.

"Romanya dinamik bir ekonomiye sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DP World Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Rashid Abdulla, yatırımların son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Abdulla, Romanya'nın dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Nearshoring (yakın ülkelerden tedarik) ve üretimdeki artıştan faydalanmak için iyi bir konuma sahip. DP World olarak Romanya ile uzun yıllara dayanan ilişkimizi geliştirmeyi ve bölgedeki ticaret ve ekonomik büyümede giderek daha önemli bir rol oynayan Romanya'yı desteklemek için son yatırımlarımızı hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DP World Romanya CEO'su Cosmin Carstea da, DP World'ün Romanya'daki son yatırımlarının ülkedeki kargo akışını yılda yaklaşık 2 milyon ton artıracağı öngörüsünü paylaştı.

Romanya çevresindeki ülkelerin ticaretini kolaylaştırmak için Balkanlar'da bir hizmet mükemmeliyet merkezi açmayı da planladıklarını aktaran Carstea, "Bu yatırımla birlikte Köstence'deki DP World'ün orta ve doğu Avrupa'daki en önemli konteyner ve Ro-Ro merkezlerinden biri olarak konumunu önemli ölçüde güçlendireceğine ve AB'nin Türkiye ve Orta Asya ile ticaretinin büyük bir kısmını güvence altına alacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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