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Spor Romanya'nın "Yeni Hagi'si!" Galatasaray peşine düştü
Spor

Romanya'nın "Yeni Hagi'si!" Galatasaray peşine düştü

Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi. Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 12:25:00 - 2021-02-19 12:27:43
Romanya'nın "Yeni Hagi'si!" Galatasaray peşine düştü

Takvim'in haberine göre; Ara transferde yaptığı Mustafa Muhammed hamlesiyle ses getiren Galatasaray'da en büyük övgüyü scout departmanı aldı. Genç ve yetenekli futbolcu arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar'ın son gözdesi Olimpiu Morutan oldu. Yönetim 21 yaşındaki Rumen orta alan oyuncusunu listesine ekledi.

Steaua'da forma giyen Morutan'ın 1.5 yıl takip edildiği ve yeni sezon öncesi transfer için harekete geçileceği öğrenildi. Genç yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor. Genç yıldız 18 maçta 4 gol atarken, 10 da asist yaptı.

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