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Dünya Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu
Dünya

Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu

Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık tarihi eser bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 15:08:00 - 2022-01-26 15:12:51
Romanya'da bir evde 300 yıllık Osmanlı askeri kaskı bulundu

Romanya’nın Argeş vilayeti polisi, internette bir platform üzerinden satışa çıkarılmaya hazırlanan ve bir Osmanlı askeri kaskı olduğu tahmin edilen 300 yıllık tarihi eser bulunduğunu duyurdu.

Argeş polisinden yapılan açıklamada, Argeş’in Stefanesti kasabasında yaşayan 55 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada, 18. yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir “Osmanlı askeri kaskı” bulunduğu belirtildi.

Tarihi ve antik eserlerin satıldığı bir platformda satışa sunulmaya hazırlanan tarihi eserle ilgili aramanın, Piteşti Mahkemesine bağlı Savcılığın koordinasyonunda kültürel mirasa ait eşya hırsızlığı ve gizleme suçlarından soruşturmaların yürütüldüğü ceza davası çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

 
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