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Dünya Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya

Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı

Balkan ülkesi Romanya, koronavirüs salgını nedeniyle "riskli ülkeler" listesine aldığı Türkiye'yi, son güncellemede listeden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 09:34:00 -
Romanya, Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında riskli ülkeler listesini haftalık olarak güncelleyen Romanya, Türkiye’yi bu listeden çıkardı.

Romanya, bu kararını Türkiye'deki vaka sayılarında kaydedilen düşüş nedeniyle aldı. Türkiye, bir ay önce riskli ülkeler listesine dahil edilmişti.

Öte yandan Romanya Ulusal Acil Durumlar Komitesi tarafından alınan karara göre, Kovid-19’a karşı her iki doz aşıyı yaptıran kişiler, ikinci dozun vurulduğu tarihin üzerinden 10 gün geçmesinin ardından riskli ülkelerden gelseler bile karantinaya alınmayacak.

Bu kişilerin, Romanya'ya girişte, geldikleri ülkede aşıyı vuran sağlık birimi tarafından her iki aşıyı da olduklarını gösteren belgeyi ibraz etmeleri zorunlu olacak.

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