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Romanya 1.Lig'inde gerilim! Hagi ile Türk teknik adam arasında kavga...

Romanya 1.Lig ekiplerinden Viitorul kendi sahasında Astra'yı ağırladı. Karşılaşmayı Hagi'nin takımı 1-0 kazanırken maç sonu Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova arasında tartışma yaşandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:52
Romanya 1.Lig'inde gerilim! Hagi ile Türk teknik adam arasında kavga...

Romanya 1. Ligi'nde Viitorul'un Astra'yı ağırladığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmada ev sahibi ekibin hocası Gheorghe Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova arasındaki kavga damgasını vurdu.

Mücadelede uzatma dakikaları oynarken konuk ekip Astra'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Yeşilova, Hagi'ye "Hırsız" diye bağırdı. Olay sonrası sinirlerine hakim olamayan Rumen hocayı araya giren güvenlik görevlileri yatıştırdı.

"Türkiye'ye gönderilsin!"

Karşılaşmanın ardından söz konusu hadise hakkında konuşan Hagi, Yeşilova'yla ilgili olarak zehir zemberek ifadeler kullandı. "Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor." diyen Galatasaray ve dünya futbolunun efsanevi ismi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın! Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin. Ben çok sakindim. Ancak yaptığı hareket, herkesi provoke etti. Hakeme gidip özür diledim. Sonra o, bana doğru geldi ancak reddettim. Maalesef çok kötü görüntüler oluştu. Şu anda Romanya'da çalıştığını ve kullandığı kelimenin alçakça olduğunu lütfen unutmayın."

(Fanatik)

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 13:52
  1. Gheorghe Hagi
  2. Yüksel Yeşilova
  3. Romanya 1.Lig
  4. Viitorul
  5. Viitorul Constanta
  6. Astra Giurgiu

YORUM YAZ

  • beyazgülbeyazgül9 dk önce
    hagi efendi! gs gb maçında hakeme hırsız deyip, tükürüp ayağına bastığın da sen de Türkiye de idin sen de bunları unutma!!, Romanya da bunlar oldu geri gönderelim diye artistlik yapma, futboluna bir sözümüz yok ama sende ahlak abidesi değilsin!
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