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Gündem Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! "Ondan önce 'Romanız' diyemiyorduk"
Gündem

Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! "Ondan önce 'Romanız' diyemiyorduk"

Yeniakit Publisher
2023-05-02 22:53:00 -
Roman vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! "Ondan önce 'Romanız' diyemiyorduk"

Roman bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini, "Romanız diyemiyorduk, Erdoğan'dan sonra Romanız diyebiliyoruz artık" ifadelerini kullandı.

Roman vatandaşlara yapılan ayrımcı yaklaşım, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde AK Parti ile birlikte son buldu. Özellikle Roman nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara kadar her alanda Roman vatandaşlara destek verildi.

AK Parti'nin Roman vatandaşlara yönelik hizmetlerine karşın Romanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini açıklamıştı.

Sosyal medyaya son düşen video da Romanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini yeniden gözler önüne serdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan'ın ziyaretinde bir Roman vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan muhabbetini şu sözlerle dile getirdi:

Romanız diyemiyorduk, Erdoğan'dan sonra Romanız diyebiliyoruz artık, Roman açılımından sonra. Allah Erdoğanımızı başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin.
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