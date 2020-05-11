Roman sanatçılar anneler için çalıp söyledi

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen Anneler Günü için Mamak Belediyesi etkinlik düzenledi. 50’yi aşkın Roman sokak sanatçısı, ekiplere ayrılarak Mamak sokaklarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan anneler için şarkılar söyledi.

Mamak Belediyesi, Anneler Günü’nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Roman sokak sanatçıları mahallelerde anneler için şarkılar söyledi. Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse d, sanatçılarla birlikte Mutlu Mahallesi’nde yürüyerek vatandaşları selamladı, annelerin Anneler Günü’nü kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinin pencereleri ve balkonlarından sanatçılara alkışlarla eşlik etti.

Musiki Muallim Mektebi önünde toplanan Roman sokak sanatçıları, gezdikleri mahalle ve sokaklarda anneler için mini bir konser verdi. Sanatçılara uzun aradan sonra ilk defa sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler de ilgi gösterdi. Etkinliği hem anneler hem de sokağa çıkan büyükler için düzenlediklerini kaydeden Başkan Köse, Hazreti Muhammed’in "Cennet annelerin ayakları altındadır" sözünü hatırlatarak, "Bizleri karşılıksız seven, varlığımızı bir anlamda borçlu olduğumuz sevgili annelerimizin ellerinden öpüyoruz, onlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Ahirete intikal edenlere de Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.

Anneler için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Köse, "Bugün her ne kadar ellerini öpemesek de onları selamlayacağız” diye konuştu.