Roman Neustadter'in yeni adresi belli oldu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Rus stoper Roman Neustadter, Rusya Premier Lig ekiplerinden Dinamo Moskova ile sözleşme imzaladı.

Son 3 sezonda Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter, ülkesine döndü. Uzun süredir Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'den haber bekleyen 31 yaşındaki savunmacı, sonuç alamayınca Dinamo Moskova'ya imza attı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 31 maçta forma şansı bulan Neustadter,2 gol atma başarısı göstermişti.

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