"Roman Havası" konserleri 22-23 Ağustos'ta gerçekleşecek
Program kapsamında Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu, Roman İstanbul, Beyoğlu Orkestrası, Ustaoğlu Brothers, Davul Zurna Grubu, Sulukule Roman Orkestrası, Gaziosmanpaşa Ritim Grubu ve Roman All Stars sahne alacak
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, "Roman Havası" konserleri düzenleyecek.
Etkinlik kapsamında 22 Ağustos'ta Şişli Habitat Parkı'nda, Gaziosmanpaşa Davul Zurna Grubu, Roman İstanbul, Beyoğlu Orkestrası ve Ustaoğlu Brothers sahne alacak.
Kalamış sahilinde 23 Ağustos'ta gerçekleşecek etkinlikte ise Davul Zurna Grubu, Sulukule Roman Orkestrası, Gaziosmanpaşa Ritim Grubu ve Roman All Stars müzikseverlerle buluşacak.