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Spor Roman Abramoich Türk devine gizlice sponsor oldu
Spor

Roman Abramoich Türk devine gizlice sponsor oldu

Yeniakit Publisher
2023-07-13 14:56:00 -
Roman Abramoich Türk devine gizlice sponsor oldu

Rus milyarder Roman Abramoviç'in uzun bir süredir Türkiye'de bulunduğu ifade ediliyor. Ünlü milyarder için Türkiye'den takım alacağı şeklinde iddialar ortaya atılmıştı. Bu kez Abramovich'in bazı şirketler aracılığıyla Galatasaray'a sponsor olunması talimatı verdiği öne sürüldü.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya on binlerce asker gönderilmesi emrini vermesinin ardından, AB, yüz milyarlarca dolarlık Rus varlıklarını dondururken, Rus yetkililere ve bir dizi Rus işadamına yaptırım uyguladı.

Mart 2022'de AB, Abramoviç'i, Kremlin şefine "ayrıcalıklı erişim" de dahil olmak üzere "Vladimir Putin ile yakın bağları olan bir oligark" olarak tanımladı.

Abramoviç, 25 Mayıs 2022'de AB yaptırımlarına itiraz etti. Perşembe günü Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkemesi, konuyla ilgili bilgi itirazını dinleyecek.
Kaynak, avukatlarının AB yaptırımlarının temelsiz olduğunu ve sadece ünlü bir Rus işadamı olduğu için uygulandığını savunacaklarını söyledi.

Kaynak, "Kriterlerle ilgili kanıtlar nedeniyle yaptırım görmedi: Siyasi olarak, en ünlü Rus işadamının açık bir hata olsa bile olması gerektiği için yaptırım uygulandı" dedi.

Aynı zamanda İsrail vatandaşlığına da sahip olan Abramoviç, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasından sonra muhteşem servetler kazanan en güçlü işadamlarından biriydi. Forbes, net değerini 9,2 milyar dolara çıkardı.

Abramoviç, Perşembe günü çıkacağı davada haklı bulunması durumunda uzun süredir aklında olan yeniden futbola dönüş projesi kapsamında yeniden harekete geçecek.

Rus işadamı eski Sovyetler Birliği üyesi ülkeleri temsil eden bazı şirketlerindeki gücünü kullanarak Türk futboluna* bir süredir yatırımlarda bulunuyor. Bu yatırımların hiç birisinde Abramoviç adı ya da kendisine bağlı şirketler kullanılmıyor.

Sponsorların arkasından Abramoviç çıktı

Galatasaray kısa süre önce eski Sovyetler Birliği üyesi Kazakistan merkezli Rams Grup'la stat isim hakkı, benzer şekilde Azeri Socar'la da farklı bir sponsorluk anlaşması yaptığını kamuoyuna duyurdu. Socar daha önce defalarca "Türkiye'de sponsorluk düşünmüyoruz" demesine rağmen bu yatırımı yaptı. Bu yatırıma Abramoviç'in ön ayak olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu yatırımlarla ilgili olarak Galatasaray'In AŞ'sine para aktarılacak olması da dikkat çekmişti.

Kaynak: Fotospor

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