Roma'da Ranieri dönemi





ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktör Claudio Ranieri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 67 yaşındaki İtalyan teknik adam ile sezon sonuna kadar Roma'yı çalıştırması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ligde 44 puanla 5'inci sırada yer alan ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz'in Porto takımına elenen Roma'da, teknik direktör Eusebio di Francesco ile sportif direktör Ramon Rodriguez Verdejo Monchi'nin görevine son verilmişti.



Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Juventus ve Inter gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan İtalyan teknik adam, Roma'yı ise 2009-2011 döneminin ardından ikinci kez çalıştıracak.

İngiltere'nin Leicester City ekibiyle 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan Ranieri, son olarak Fulham'da görev almıştı.



