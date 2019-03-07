Roma'da Di Francesco ile yollar ayrıldı - Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan kulübü Roma'da, teknik direktör Di Francesco'nun görevine son verildi



ANKARA (AA) - Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı. Geçen sezon yarı final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Roma'da Di Francesco dönemi bitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017'nin haziran ayından beri takımı çalıştıran 49 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildi. Futbolculuk kariyerinde 1997'den 2001'e kadar Roma forması giyen Di Francesco'nun, 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu. Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'i Di Francesco döneminde transfer etmişti.



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