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Roma zorlanmadı

Serie A ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 yendi

26 Aralık 2018 Çarşamba 22:30
Roma zorlanmadı


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

Ligin 18. haftasında Olimpiyat Stadı'nda Sassuolo'yu ağırlayan Roma, 8. dakikada penaltıdan Diego Perotti ve 23. dakikada Patrik Schick'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da ataklarını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ağları sarsmasıyla skoru 3-0 getirdi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan milli futbolcu Cengiz Ünder, bu golün asistini yaptı. Sassuolo ise 90. dakikada Khouma Babacar ile fileleri havalandırdı ve mücadele, Roma'nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Puanını 27'ye çıkaran Roma 7'nci sıraya yükselirken, 25 puanlı Sassuolo ise 11'inci sırada kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 22:30
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Sassuolo
  4. Serie A

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