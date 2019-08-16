Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını açıkladı.
Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını açıkladı.
16 Ağustos 2019 Cuma 17:33
Roma, Steven Nzonzi’nin 1+1 yıllığına Galatasaray’a kiralandığını açıkladı.
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