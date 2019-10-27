Roma Milan maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Serie A 9. hafta
İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada 6. sıradaki Roma sahasında 12. sırada bulunan Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Roma Milan maçı ne zaman? Roma Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İtalya Serie A'da 9. hafta bugün oynanacak 6 karşılaşmayla son bulacak. Lider Juventus'un Lecce deplasmanında 2 puan bıraktığı haftada 6. sıradaki Roma sahasında 12. sırada bulunan Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Roma Milan maçı ne zaman? Roma Milan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Roma Milan maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 3 ve CBC Sport kanallarından naklen yayınlanacak.