Roma Milan maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Milan karşı karşıya geldi. Peki, Roma Milan maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Milan karşı karşıya geldi. Peki, Roma Milan maçı kaç kaç bitti?
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma evinde Milan'ı konuk etti. İşte, Roma Milan maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 2-1
Mücadeleye iki ekip karşılıklı ataklarla başladı.
38. dakikada Roma Dzeko'nun golüyle öne geçti: 1-0
Dakikalar 55'i gösterdiğinde Hernandez eşitliği sağladı: 1-1
58. dakikada sahneye çıkan Zaniolo, Roma'yı öne geçirdi: 2-1
Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 3 puanla ayrılan taraf Roma oldu…